Россиянин Грищук отобрался на шахматный турнир претендентов

По итогам сыгранных 12 декабря партий первого круга четвертого этапа шахматного Гран-при, который проходит в Иерусалиме, российский гроссмейстер Александр Грищук завоевал путевку на турнир претендентов, победитель которого получит возможность сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Выход Грищука в финальную пульку обеспечили француз Максим Вашье-Лаграв и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, не сумевшие пробиться в четвертьфинал турнира по итогам двух партий. Им предстоит провести тай-брейк с болгарином Веселином Топаловым и россиянином Дмитрием Яковенко соответственно.

Напомним, что турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге. Он состоится в марте 2020 года. Победитель соревнований поспорит за шахматную корону с действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном.