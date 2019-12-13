Украденный у пермяка смартфон прислал владельцу видео с похитителем

В Перми смартфон изобличил своего похитителя, отправив видеозапись с ним владельцу. Впрочем, стражам порядка, несмотря на такой подарок, пока не удалось выйти на след злоумышленника.

Телефон мужчина умыкнул из павильона сервисного центра в Узеньком переулке. После нескольких неудачных попыток разблокировать гаджет сработала система безопасности, а короткая запись с лицевой камеры была отправлена в облачное хранилище, где ее и обнаружил владелец отданного в ремонт смартфона.

Судя по представленным кадрам, описанные события произошли еще летом, однако полицейским так и не удалось идентифицировать и задержать предполагаемого вора. По данным регионального управления МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".