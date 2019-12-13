Рейтинг Forbes: Месси, Роналду и Неймар заработали больше всех

Очередной рейтинг самых зарабатывающих спортсменов мира опубликован в преддверии Рождества и нового года. Возглавили список Топ-100 три футбольные звезды – аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и бразилец Неймар.

Месси впервые возглавил подобный список. Заработки капитана футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" за 2019 год оценены в 114 млн евро. Счета Криша пополнились 98 млн евро, а состояние Неймара увеличилось за год на 94 млн евро.

В десятку самых зарабатывающих также вошли мексиканский боксер Сауль Альварес, швейцарский теннисист Роджер Федерер, два игрока в американский футбол Расселл Вильсон и Аарон Роджерс и три баскетболиста НБА ЛеБрон Джейм, Стэфен Карри и Кевин Дюрант.

Американский гольфист Тайгер Вудс, который неоднократно выигрывал эту гонку, на сей раз на 11-м месте, британский чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон – на 13-м, лучший бейсболист США Майк Траут – на 17-м, ирландский боец ММА Конор Макгрегор – на 21-м, единственная женщина в сотне теннисистка Серена Уильямс – на 63-м. Россиян в Топ-100 нет.

Традиционно в список, который формирует американское издание Forbes, входят те атлеты, кто более всех получает заработной платы, призовых денег, бонусов за успехи и средств от спонсорских контрактов. Первая сотня рейтинга в общей сложности заработала более 4 млрд евро.