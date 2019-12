Хорошая мина при плохой игре: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США провели испытание баллистической ракеты, которую ранее запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД России заявили, что Москва встревожена тестированием ракеты. А в МИД КНР отметили: слова главы Пентагона доказывают, что Штаты заранее продумали выход из ДРСМД. И назвали "неуклюжим представлением" заявления Вашингтона о нарушениях договора Россией.

Вот как это произошло: база ВВС Вандерберг в США. Сначала всю зону, прилегающую к ней, объявили закрытой для судоходства, затем последовал пуск. После этого в Пентагоне отчитались об успехе: новая ракета успешно преодолела расстояние в 240 километров. Глава Пентагона в своем Twitter подает эту историю как прорыв.

"Сегодня Управление стратегических возможностей ВВС США успешно провело испытания прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляю совместную команду правительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев! – написал Марк Эспер. — Подготовка к испытаниям началась после того, как США приостановили свое участие в ДРСМД. Обычно на планирование и проведение таких испытаний уходит 24 месяца. Новое достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические проблемы национальной безопасности".

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY