Хорошая мина при плохой игре: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США провели испытание баллистической ракеты, которую ранее запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД России заявили, что Москва встревожена тестированием ракеты. А в МИД КНР отметили: слова главы Пентагона доказывают, что Штаты заранее продумали выход из ДРСМД. И назвали "неуклюжим представлением" заявления Вашингтона о нарушениях договора Россией.

Вот как это произошло: база ВВС Вандерберг в США. Сначала всю зону, прилегающую к ней, объявили закрытой для судоходства, затем последовал пуск. После этого в Пентагоне отчитались об успехе: новая ракета успешно преодолела расстояние в 240 километров. Глава Пентагона в своем Twitter подает эту историю как прорыв.

"Сегодня Управление стратегических возможностей ВВС США успешно провело испытания прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляю совместную команду правительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев! – написал Марк Эспер. — Подготовка к испытаниям началась после того, как США приостановили свое участие в ДРСМД. Обычно на планирование и проведение таких испытаний уходит 24 месяца. Новое достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические проблемы национальной безопасности".

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019 г.

Эспер все же делает хорошую мину при плохой игре. Из ДРСМД Штаты вышли еще в августе, при этом, по информации российского министерства обороны, работы над созданием новых ракет средней и меньшей дальности по факту начались еще в 2017 году, на заводе Raytheon в городе Тусан. Там увеличили численность персонала сразу на две тысячи человек и модернизировали производственные мощности. А итог — мягко говоря, не впечатляет.

В августе 2019 года провели испытания "Томагавка" — ракеты, установленной на прицепе производной системы вертикального пуска — тоже запрещенной ДРСМД. И вот 12 декабря показали еще одну ракету. Причем планы по использованию — самые амбициозные. Например, разместить эти снаряды на американских базах в странах Евросоюза.

"Они пока на очень ранней стадии испытаний, им еще нужно добиться спонсирования от Конгресса, но в ближайшие месяцы, в крайнем случае годы — это закончится размещением ракет, американских ракет в Европе", — корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр.

Смущает то, что американские военные скрывают тактико-технические характеристики новой ракеты. О ней известно, что она есть, что гипотетически способна преодолеть расстояние более пятисот километров. И, что предположительно, способна набрать скорость до пяти Махов. И все.

Такая таинственность порождает подозрения у американского экспертного сообщества: по информации издания Drive, многим наблюдателям эта ракета показалась похожей на другую – Castor 4B, разработку Northrop Grumman Corporation, известную минимум с 1991 года. Эта ракета давно применяется в американской космической программе и задействована в системе противоракетной обороны. Иначе говоря, разработка может быть и вообще не является новой. Просто американским властям перед выборами нужно было показать избирателям что-то яркое.