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13 декабря 201912:14 Матвей Попов

Хорошая мина при плохой игре: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Twitter / Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper

США провели испытание баллистической ракеты, которую ранее запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД России заявили, что Москва встревожена тестированием ракеты. А в МИД КНР отметили: слова главы Пентагона доказывают, что Штаты заранее продумали выход из ДРСМД. И назвали "неуклюжим представлением" заявления Вашингтона о нарушениях договора Россией.

Вот как это произошло: база ВВС Вандерберг в США. Сначала всю зону, прилегающую к ней, объявили закрытой для судоходства, затем последовал пуск. После этого в Пентагоне отчитались об успехе: новая ракета успешно преодолела расстояние в 240 километров. Глава Пентагона в своем Twitter подает эту историю как прорыв.

"Сегодня Управление стратегических возможностей ВВС США успешно провело испытания прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляю совместную команду правительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев! – написал Марк Эспер. — Подготовка к испытаниям началась после того, как США приостановили свое участие в ДРСМД. Обычно на планирование и проведение таких испытаний уходит 24 месяца. Новое достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические проблемы национальной безопасности".

Эспер все же делает хорошую мину при плохой игре. Из ДРСМД Штаты вышли еще в августе, при этом, по информации российского министерства обороны, работы над созданием новых ракет средней и меньшей дальности по факту начались еще в 2017 году, на заводе Raytheon в городе Тусан. Там увеличили численность персонала сразу на две тысячи человек и модернизировали производственные мощности. А итог — мягко говоря, не впечатляет.

В августе 2019 года провели испытания "Томагавка" — ракеты, установленной на прицепе производной системы вертикального пуска — тоже запрещенной ДРСМД. И вот 12 декабря показали еще одну ракету. Причем планы по использованию — самые амбициозные. Например, разместить эти снаряды на американских базах в странах Евросоюза.

"Они пока на очень ранней стадии испытаний, им еще нужно добиться спонсирования от Конгресса, но в ближайшие месяцы, в крайнем случае годы — это закончится размещением ракет, американских ракет в Европе", — корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр.

Смущает то, что американские военные скрывают тактико-технические характеристики новой ракеты. О ней известно, что она есть, что гипотетически способна преодолеть расстояние более пятисот километров. И, что предположительно, способна набрать скорость до пяти Махов. И все.

Такая таинственность порождает подозрения у американского экспертного сообщества: по информации издания Drive, многим наблюдателям эта ракета показалась похожей на другую – Castor 4B, разработку Northrop Grumman Corporation, известную минимум с 1991 года. Эта ракета давно применяется в американской космической программе и задействована в системе противоракетной обороны. Иначе говоря, разработка может быть и вообще не является новой. Просто американским властям перед выборами нужно было показать избирателям что-то яркое.

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