Игравшие дети нашли тело младенца подо льдом: возбуждено дело

По факту обнаружения тела новорожденной девочки в реке в Саратовской области, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ.

30 ноября дети, игравшие около водоема, обнаружили тело младенца, вмерзшее в лед, образовавшийся на поверхности водоема. Им на помощь пришел мужчина, он извлек изо льда тело ребенка без признаков жизни, длительное время находившееся в воде.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, ведутся поиски матери.