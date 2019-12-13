Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 декабря 201911:48

Игравшие дети нашли тело младенца подо льдом: возбуждено дело

По факту обнаружения тела новорожденной девочки в реке в Саратовской области, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ.

30 ноября дети, игравшие около водоема, обнаружили тело младенца, вмерзшее в лед, образовавшийся на поверхности водоема. Им на помощь пришел мужчина, он извлек изо льда тело ребенка без признаков жизни, длительное время находившееся в воде.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, ведутся поиски матери.

Сейчас

11:47

Умерла Екатерина Дурова

10:33

Полпред Меняйло представил Кобзева иркутским депутатам и правительству

09:30

Врио губернатора Кобзев прибыл в Иркутскую область

08:33

Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

05:34

Европа останется "атомной"

04:02

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции

03:48

В Багдаде шесть человек стали жертвами стрельбы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Полпред Меняйло представил Кобзева иркутским депутатам и правительству

Полпред Меняйло представил Кобзева иркутским депутатам и правительству

1 час назад
Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

3 часа назад
Без "но", "если" или "может быть": Джонсон заявил о "конце жалких угроз"

Без "но", "если" или "может быть": Джонсон заявил о "конце жалких угроз"

25 минут назад
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

41 минута назад

Трансляции

12:10

Пресс-конференция глав МИД России и Никарагуа
15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
15:00

Владимир Путин на митинге в честь юбилея КАМАЗа

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Все трансляции
Нижегородца арестовали за конское ржание

Нижегородца арестовали за конское ржание

1 час назад
Россияне рассказали, чем больше всего боятся заболеть

Россияне рассказали, чем больше всего боятся заболеть

1 час назад
В бундестаге ФРГ отреагировали на высылку немецких дипломатов из России

В бундестаге ФРГ отреагировали на высылку немецких дипломатов из России

5 часов назад
Российские школьники завоевали 6 медалей на естественно-научной олимпиаде в Катаре

Российские школьники завоевали 6 медалей на естественно-научной олимпиаде в Катаре

3 часа назад
"Договор о транзите подпишем": Зеленский ответил на фразу Путина по поводу газа

"Договор о транзите подпишем": Зеленский ответил на фразу Путина по поводу газа

9 часов назад
Мосгорздрав выпустил официальное сообщение по факту смерти журналиста Виноградова

Мосгорздрав выпустил официальное сообщение по факту смерти журналиста Виноградова

10 часов назад
"Нам нужна жертва": убийцы Шеремета проговорились о своих мотивах

"Нам нужна жертва": убийцы Шеремета проговорились о своих мотивах

9 часов назад
Лучше деньгами: большинство россиян предпочитает премию корпоративу

Лучше деньгами: большинство россиян предпочитает премию корпоративу

7 часов назад
Появилось видео испытания американской баллистической ракеты средней дальности

Появилось видео испытания американской баллистической ракеты средней дальности

7 часов назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

21 час назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
В Канаде вратаря порезали коньком. Молодого хоккеиста спасли от смерти

В Канаде вратаря порезали коньком. Молодого хоккеиста спасли от смерти

10 минут назад
Игравшие дети нашли тело младенца подо льдом: возбуждено дело

Игравшие дети нашли тело младенца подо льдом: возбуждено дело

17 минут назад
Зима дала сбой: снег и морозы обходят Русскую равнину стороной

Зима дала сбой: снег и морозы обходят Русскую равнину стороной

27 минут назад
Россияне не хотят тратиться на новую мебель

Россияне не хотят тратиться на новую мебель

35 минут назад
Считанные сантиметры: где марсианский лёд можно добывать лопатой

Считанные сантиметры: где марсианский лёд можно добывать лопатой

35 минут назад
Панарин вне конкуренции. Лидер "Рейнджерс" – первая звезда дня в НХЛ

Панарин вне конкуренции. Лидер "Рейнджерс" – первая звезда дня в НХЛ

43 минуты назад
Вести.net: Rambler Group заявила о нарушении ее прав на код Nginx

Вести.net: Rambler Group заявила о нарушении ее прав на код Nginx

43 минуты назад
Рейтинг Forbes: Месси, Роналду и Неймар заработали больше всех

Рейтинг Forbes: Месси, Роналду и Неймар заработали больше всех

45 минут назад
Конькобежка Голикова взяла серебро на этапе Кубка мира в Нагано

Конькобежка Голикова взяла серебро на этапе Кубка мира в Нагано

1 час назад
В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

1 час назад
Microsoft показала будущую Xbox

Microsoft показала будущую Xbox

1 час назад
Украденный у пермяка смартфон прислал владельцу видео с похитителем

Украденный у пермяка смартфон прислал владельцу видео с похитителем

1 час назад
Мужчина взорвал квартиру, чтобы не расставаться с возлюбленной

Мужчина взорвал квартиру, чтобы не расставаться с возлюбленной

1 час назад
Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

1 час назад
В СМИ России больше нейтральных материалов о странах G7, чем в западных об РФ

В СМИ России больше нейтральных материалов о странах G7, чем в западных об РФ

2 часа назад
Невский банк и Кранбанк из Иванова лишились лицензий

Невский банк и Кранбанк из Иванова лишились лицензий

2 часа назад
C высоты птичьего полета: сколько стоит жилье в Москва-Сити, и кто его покупает

C высоты птичьего полета: сколько стоит жилье в Москва-Сити, и кто его покупает

2 часа назад
Госдума отказалась принимать законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отказалась принимать законопроект об отмене транспортного налога

2 часа назад
Пробежка после шоколадки: ученые предлагают писать на этикетках, как нужно сжигать калории

Пробежка после шоколадки: ученые предлагают писать на этикетках, как нужно сжигать калории

2 часа назад
Японский самолет совершил вынужденную посадку из-за странной белой пыли в салоне

Японский самолет совершил вынужденную посадку из-за странной белой пыли в салоне

4 часа назад
Маас: Германия надеется избежать санкций США за участие в "Северном потоке - 2"

Маас: Германия надеется избежать санкций США за участие в "Северном потоке - 2"

5 часов назад
Итоги саммита: Европа останется "атомной", а ее экономика будет климатически нейтральной

Итоги саммита: Европа останется "атомной", а ее экономика будет климатически нейтральной

6 часов назад
Генассамблея ООН приняла три российские резолюции о космосе

Генассамблея ООН приняла три российские резолюции о космосе

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку