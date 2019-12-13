В Копейске грейдер раздавил белую иномарку, приняв ее за сугроб

Курьезное ДТП произошло в Копейске Челябинской области. На одной из городских заправок белая иномарка оказалась под колесами грейдера. Очевидцы рассказали, что водитель спецтехники не заметил иномарку из-за ее небольших габаритов, которая, к тому же, слилась с зимним пейзажем.

Как сообщает ГТРК "Южный Урал", на АЗС снегоуборочная машина наехала на “Хендай Солярис”. Девушка за рулем иномарки не успела отъехать в сторону, когда на нее двинулся снегоуборочный автомобиль. В результате оказался серьезно поврежден передний бампер. Сама автоледи не пострадала.

Очевидцы делятся: "Прямо на глазах произошла трагедия. Грейдер её не видел, из-за своих габаритов. А девушка-водитель сильно напугалась и не отреагировала". Другие предупреждают, что "нужно быть внимательным, когда перед тобой стоит тяжелый грейдер".

Сотрудники ГИБДД приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.