В Канаде вратаря порезали коньком. Молодого хоккеиста спасли от смерти

Травма 17-летнего канадского вратаря Такера Тайнана во время матча юниорской хоккейной лиги Онтарио между клубами "Ниагара" и "Лондон" едва не закончилась летальным исходом. Впрочем, врачам удалось спасти хоккеиста, которому коньком перерезали бедренную артерию.

В начале второго периода встречи в площади ворот "Ниагары" столкновение Тайнана с одним из соперников закончилось страшным повреждением: нападающий коньком задел правую ногу голкипера с незащищенной щитком стороны и, видимо, повредил бедренную артерию.

На льду очень быстро образовалась лужа крови, но выскочившие на площадку представители медицинских служб сумели оперативно остановить кровотечение, сообщает "Спорт-экспресс".

Борьбу за жизнь юного вратаря осложняло то, что для оказания помощи надо было снять с него всю довольно громоздкую амуницию. Затем юношу поместили на каталку, отвезли за пределы площадки в машину скорой помощи и срочно доставили в госпиталь, где ему провели операцию. Состояние игрока стабильное.

Матч не был доигран. Теперь встреча, в которой "Лондон" вел со счетом 2:1, осталась незавершенной и будет перенесена на другую дату. При этом пока неясно, будет ли она переиграна или начнется при счете в пользу гостей.

Any Tendys in the Niagara area need to help a fellow goalie out. Here's hoping Tucker Tynan is okay... pic.twitter.com/mj8SPP0IQu