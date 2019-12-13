Умерла Екатерина Дурова

В Москве после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова. Ей было 60 лет.

Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной, где много лет служила Дурова, сообщила ТАСС, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Екатерина Дурова – дочь знаменитого советского актера Льва Дурова. Родилась 25 июля 1959 году в Москве. С 1984 года — актриса Театра на Малой Бронной.

Много снималась в кино. Ее первая роль – медсестра в фильме "Школьный вальс". Также снималась в фильмах "Фантазии Фарятьева", "Зеленый фургон", "Юрьев день", Короткое замыкание", "Кровавая барыня" и многих других.