"А у нас переворот. Вот!" Зеленскому предлагают ответы на строки Михалкова про газ

Строки из детского стихотворения Сергея Михалкова, процитированные президентом России, когда он говорил о перспективах заключения газового контракта с Украиной, вызвали ответную реакцию Владимира Зеленского, а дальше возможные варианты стал предлагать народ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после встречи "нормандской четверки" процитировал строки: "А у нас в квартире газ. А у вас?" При этом президент России добавил: "И у вас есть, и будет".



Зеленскому, несмотря на КВНовское прошлое, понадобилось время, чтобы ответить Путину. Позже в эфире украинского телеканала "1+1" он ответил фразой: "А у нас газопровод". Добавив, что "в этом баланс".

Телеведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева, комментируя ответ президента Украины в своем Телеграм-канале, отметила, что "Гусман бы и четверку за такую шутку пожалел".

Ответила Зеленскому и официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят!" — написала она в своем "Фейсбуке".

Между тем, в оригинале стихотворные строки звучат так: "А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!"

При этом в утреннем эфире программы "Формула смысла" на радио "Вести ФМ" ведущий Дмитрий Куликов, обсуждая эту тему, прочел варианты ответа Путину, которые предложили Зеленскому слушатели.

По его мнению, наиболее удачный (в духе КВН конца 1980-х, когда шутки имели глубокий смысловой подтекст) из предложенных слушателями вариант звучит так:

"- А у нас в квартире газ. А у вас?

- А у нас переворот. Вот!"