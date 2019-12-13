Трехлетний ребенок отравился отцовскими наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу, отравившись наркотиками. Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии вечером 11 декабря.

Как сообщает MK.ru, анализ крови ребенка показал, что отравление произошло из-за употребления запрещенных веществ.

Отец ребенка признался, что накануне к нему приезжал приятель и привез гашиш, который мужчины выкурили на лестнице в подъезде. Остатки наркотика родитель малыша оставил себе, а ребенок нашел их и съел.

Следователи начали проверку по факту отравления мальчика. Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве, компетентные органы проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

12 декабря сообщалось об 11-летнем школьнике, который съел купленную у одноклассника конфету и почувствовал себя плохо. Инцидент произошел в Стерлитамаке. Ребенка доставили в больницу. Обследование показало, что он съел не простую конфету, а жевательный табак снюс.