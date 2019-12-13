Коньки. Кулижнков стал третьим на этапе Кубка мира в Нагано

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в японском Нагано. На дистанции 500 метров он финишировал третьим, показав результат 34,732 секунды.

Первое место занял японец Юма Мураками. Его время составило 34,584 секунды. Серебро досталось его соотечественнику Тацуи Синаме (34,672).

Россияне Виктор Муштакова, Руслан Мурашов и Артем Арефьев расположились на четвертом, пятом и седьмом местах.