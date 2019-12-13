В Петербурге грабитель избил 90-летнюю старушку и отнял у нее 350 рублей

Полицейские Петербурга задержали грабителя, избившего 90-летнюю пенсионерку тростью и отнявшего у нее 350 рублей.

Инцидент произошел в среду, 11 декабря, на Воронежской улице. Белым днем злоумышленник напал в подъезде на старушку, втолкнул свою жертву в ее же квартиру, избил тростью и отнял 350 рублей.

После ухода грабителя пожилая женщина добралась до телефона и позвонила в полицию. Спустя несколько минут участковый вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого, который бродил рядом с местом преступления. Деньги он потратить не успел.

Задержанным оказался 33-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации в России. Похищенные средства были возвращены потерпевшей.

По информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербугу и Ленинградской области, у женщины были диагностированы ушибы. После осмотра врачом, старушка была отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет.