Росстат предсказал рекордную убыль населения

За девять месяцев текущего года население РФ сократилось на 259 600 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Так, по итогам 2019 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) станет самой высокой за 11 лет. Предыдущий антирекорд зафиксирован в 2008 году, тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.

Основной причиной произошедшего эксперты называют сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Большую часть рожениц составляют представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. При этом увеличивается средний возраст рождения первенцев, что снижает вероятность рождения последующих детей.

Между тем, эксперты отмечают снижение смертности в России: число умерших сократилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.