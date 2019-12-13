Неадекватный водитель устроил "заезд", закончившийся гибелью трех человек. Видео

В Сети опубликована запись с автомобильного регистратора, запечатлевшего момент фатальной аварии, произошедшей утром в минувшую субботу, 7 декабря, во Владимирской области.

Как сообщалось ранее, на трассе у деревни Ручей в Ковровском районе водитель автомобиля Lexus на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом, УАЗом и автомобилем Nissan.

От полученных травм скончалась 32-летняя женщина, находившаяся за рулем Nissan Juke и 28-летний мужчина, управлявший ВАЗом. Кроме того, погиб и предполагаемый виновник ДТП.

На кадрах, запечатлевших сам момент столкновения и предшествовавшие этому события, сделанных из салона Lexus, видно, что незадолго до аварии машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в мусорные баки. Водителя не смутили полученные повреждения, среди которых были разбитая фара и лобовое стекло, и он продолжил движение.

Автомобиль, за рулем которого находился 59-летний мужчина, несколько раз создавал аварийные ситуации, выезжал на "встречку" и совершал опасные маневры.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов. В частности, им предстоит определить наличие в организме погибшего мужчины, спровоцировавшего ДТП, алкоголя и наркотических веществ.