Ригони вернется в "Зенит". Аргентинцем снова недовольны в Италии

Аргентинский хавбек питерского "Зенита" Эмилиано Ригони, который был арендован итальянской "Сампдорией" летом 2019 года, может досрочно вернуться в город на Неве. Руководство Il Blucerchiati недовольно тем, как 26-летнего аргентинец относится к тренировкам и играм.

Ранее сообщалось, что генуэзцы при аренде выразили намерение выкупить контракт Ригони у "Зенита", но теперь дело дошло до того, что "Самп" рассматривает возможность досрочного расторжения арендного соглашения и футболист с очень большой долей вероятности может вернуться в стан "сине-бело-голубых" уже этой зимой.

В прошлом сезоне, напоминает издание Спорт24.Ru, Ригони был арендован другой командой Серии "А" "Аталантой", но и там он не смог закрепиться в основном составе и вернулся в Санкт-Петербург из-за досрочного прекращения арендного соглашения.