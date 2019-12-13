Эксперт посоветовала женщинам не пить шампанское с накрашенными губами

Шампанское – один из любимых новогодних напитков россиян. Как правильно выбирать, хранить и употреблять его, агентству "Москва" рассказала специалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семенова.

Эксперт посоветовала женщинам стирать с губ помаду, прежде чем пить шампанское.

"В состав губных помад могут входить силиконы, полностью нейтрализующие ценные качества шампанских вин", – пояснила Семенова.

Собеседница агентства добавила, что при выборе напитка нужно обратить внимание на маркировку: там должно быть написано именно "шампанское" и должен быть указан сорт винограда. В составе не должно быть красителей и консервантов.

Чтобы в полной мере насладиться вкусом напитка, шампанское следует охладить до 7-9 градусов Цельсия не менее чем за два часа до подачи. При комнатной температуре его вкус теряется, как и при излишнем охлаждении. Открывать шампанское стоит с осторожностью, без "выстрелов", поскольку из-за этого теряется аромат.

3 декабря сообщалось о том, сколько россияне готовы потратить на закупку продуктов к Новому году. Исследователи выяснили также, что именно из еды и напитков респонденты намерены подавать на стол. Среди алкоголя самыми популярными оказались шампанские и игристые вина.