Готовятся пожарные вертолеты: в Москве на Варшавском шоссе горит склад

На Варшавском шоссе рядом с ТЦ "Коламбус" горит склад. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет около 200 квадратных метров.

Агентство "Москва", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что для тушения огня готовятся пожарные вертолеты.