В Ленобласти будут судить убийцу 9-летней девочки, которого искали 8 лет

Убийца девочки, которого искали 8 лет, наконец, предстал перед судом. Девятилетняя девочка пропала в марте 2011 года в Волосовском районе Ленинградской области. Через несколько месяцев ее тело нашли в лесу. А вот на поиски преступника ушло без малого 8 лет.

Сегодня суд вынес решение арестовать предполагаемого преступника на два месяца. ГТРК "Санкт-Петербург" уточняет, ему 55 лет, он является родным братом отчима убитой девочки. По материалам следствия, обвиняемый в своем доме в Волосово изнасиловал и задушил ребенка подушкой. Пытаясь скрыть следы преступления, отвез тело в лес и спрятал там.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Во время эксперимента показал, как расправился с жертвой. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.