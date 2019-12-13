"Русская КРЫСавица": крыса-олень предскажет курс доллара на 2020 год

Необычное зрелище смогут увидеть 15 декабря в петербургском "Экспофоруме" те, кто придет на выставку домашних животных "Зоошоу". Поскольку символом наступающего года по Восточному календарю станет Крыса, организаторы решили собрать здесь заводчиков со всего города и провести необычные соревнования среди грызунов.

В их числе будут джампинг, конкурс "крысы-кантоходцы", соревнования по боулингу среди песчанок и конкурс красоты грызунов "Русская КРЫСавица".

Кроме того, крыса-олень по кличке Хмеймим из Вороньего гнезда – грызун с необычной внешностью — предстанет перед публикой в праздничном наряде (вязаной шапочке оленьих рогов) и выступит в роли оракула.

Ему будет предложено предсказать курс доллара на 2020 год. Предсказывать Хмеймим из Вороньего гнезда будет по классической схеме: перед ним поставят несколько мисок с едой, а рядом — табличку с вариантом стоимости одного доллара в рублях.

Какую миску выберет зверек, такой курс мировой валюты и ждет россиян в наступающем году.