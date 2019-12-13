Кремль не обсуждает инициативу проведения альтернативных Олимпиад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал для журналистов слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости защиты российских спортсменов от санкций WADA и возможности проведения альтернативных Олимпиадам состязаний.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее Матвиенко заявила, что "чистым" спортсменам из сборной России будет оказана максимально возможная юридическая помощь при обращении в Спортивный арбитраж. Она же сказала, что атлетам не следует прекращать тренировки, поскольку, возможно, для них будут учреждены альтернативные Олимпийским играм соревнования.

"Я не могу комментировать заявление Валентины Ивановны, — цитирует агентство "Интерфакс" слов Пескова. – Она неоднократно говорила о необходимости отстаивания интересов наших спортсменов. Это является краеугольным камнем нашей позиции".

Касаясь инициативы об организации для российских сборных неких дополнительных состязаний взамен Олимпиад и чемпионатов мира, Песков сказал, что эти вопросы следует адресовать спортивным властям: "В Кремле эта тема не обсуждается".