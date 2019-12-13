Российские гандболистки не смогли пробиться в финал чемпионата мира

В Японии завершилась первая полуфинальная встреча чемпионата мира по гандболу среди женских сборных между командами России и Нидерландов. В упорной борьбе россиянки уступили соперницам со счетом 32:33, прекратив борьбу за золотые медали турнира.

Это поражение стало для российских гандболисток первым на турнире. Ранее наша команда на групповом этапе обыграла сборные Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии, Черногории и Испании.

В финале голландские гандболистки сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Испании и Норвегии.