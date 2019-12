Песков: Штаты еще раз подтвердили, что заранее готовились к разрыву ДРСМД

Испытания новой баллистической ракеты еще раз подтверждают, что Соединенные Штаты давно готовились к расторжению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и само соглашение было "сломано" именно по инициативе США, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, 13 декабря Соединенные Штаты испытали прототип баллистической ракет малой дальности. Она стартовала с полигона в калифорнийском Ванденберге, пролетела более 500 километров и упала в Тихом океане.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY