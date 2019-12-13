Фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП с фурой в Иркутской области

В пятницу, 13 декабря, в Шелеховском районе Иркутской области произошла фатальная авария с участием автомобиля скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, на трассе "Байкал" микроавтобус медиков столкнулся с большегрузом Volvo.

В результате инцидента погибли два человека – 54-летняя женщина-фельдшер и 57-летний водитель скорой помощи.