Лукашенко рассказал, из-за чего ему не спится и "жить не хочется"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в течение рабочего дня у него меняется настроение, а после докладов министров вообще "жить не хочется".

В пятницу Лукашенко встретился со студентами и преподавателями медицинских университетов. Работу врача он назвал жесткой и сравнил со своей работой на высшем государственном посту. Утром врачу могут и в пояс поклониться, и "и поцеловать сапог", а после обеда так обругать, что жить не захочется.

"Это почти как у меня, — признался Лукашенко. — С утра так напакостят. А после докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь".

Такова, по словам Лукашенко, судьба врача, передает РИА Новости. Но профессия эта благородная.

Также он призвал студентов не злоупотреблять алкоголем, а также бросить курить. "Сидеть и смоктать папироску, а некоторые две пачки в день выкуривают, — это катастрофа", — уверен глава Белоруссии.