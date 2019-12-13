Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром". Главу армейского клуба отстранили от футбольной деятельности на три месяца.

Кроме того, он будет обязан выплатить один миллион рублей за высказывания в адрес главы судейского департамента РФС Александра Егорова и рефери Василия Казарцева, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 7 декабря ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. После матча Гинер высказал претензии главному судье встречи Казарцеву с использованием ненормативной лексики. Позднее президент красно-синих заявил, что глава судейского департамента Егоров должен покинуть свой пост.

Ранее на три матча был дисквалифицирован наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, который использовал нецензурную брань в адрес Казарцева.