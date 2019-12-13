Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.

Семнадцатилетняя девушка, которая, по неподтвержденным данным, находилась в академическом отпуске, с утра прошла через рамку металлоискателя и сразу направилась к кабинету информатики, где в присутствии других студентов несколько раз полоснула ножом по лицу и рукам заведующей отделением колледжа.

Женщину доставили в больницу с поверхностными ранами лица и рук, ее жизни ничего не угрожает.

Злоумышленницу задержали, о ее мотивах ничего не сообщается. "Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза", — отметили в УМВД.