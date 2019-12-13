Климкин предупреждает: украинские территории могут отойти России

Под вассальную зависимость от России перейдет ряд украинских территорий. Это предсказание экс-главы МИД Украины Павел Климкин делает на тот случай, если Киев в вопросе урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой.

Эти предсказания Климкин высказал в своей статье для "Европейской правды", поясняет РИА Новости. Здесь бывший украинский министр иностранных дел представил три сценария будущего по разрешению конфликта в Донбассе. Первый – это компромисс с Россией. Но, по мнению Климкина, это закончится распадом Украины, а значительная территория современных украинских земель перейдет "под власть восточного соседа". Такой вариант, припугнул читателей Климкин, не исключают и некоторые представители нынешней украинской политической элиты.

Следующий вариант – замораживание конфликта с прекращением огня. Этот вариант, поясняет Климкин, Киеву не выгоден: он закрывает путь Украины в Евросоюз и НАТО.

И третий вариант. Его Климкин назвал "борьбой до победы". Но переможный вариант также имеет недостатки, которые вскрыл экс-глава внешнеполитического ведомства Украины. Экс-представитель Михайловской площади пояснил, что мала вероятность, что этот вариант поддержит общество, которое хочет мира, но не готово идти на компромиссы.

Украина на грани распада, констатирует сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Но виновата в этом не Россия, а отсутствие профессионализма и некомпетентность киевской власти, неспособной побороть национализм. Если на Украине ничего срочно не менять, подчеркивает Чегринец, в том числе и в налаживании отношений Киева с Москвой, то страну ждет судьба Югославии.

По предсказанию Чегринца, в нынешнем состоянии Украина нежизнеспособна: она распадется на несколько частей, которые естественно будут тянуться к своим соседям и историческим корням. Например, юго-восток – к России, запад – к Польше.

Климкин, по словам Романа Чегринца, яркий представитель "майданной дипломатии" Украины. Это объясняет и наличие подобной антироссийской риторики.

Официальный Киев проводит политику нетерпимости к малым народам, отметил спикер российской Думы Вячеслав Володин. Вместо исправления ошибок в национальной политике Киев транслирует лишь обиды и претензии, постоянно ущемляя права национальных меньшинств – русских, поляков и венгров. Киевская политика нетерпимости по отношению к малым народам, предупреждал ранее Володин, может привести к потере территорий.

Лидеры Франции, Германии, России и Украины на встрече в Елисейском дворце в Париже подписали документ о своей приверженность и Минским соглашениям 2015 года. Соглашение предусматривает разведение противоборствующих сторон в Донбассе на трех новых участках. Лидеры "нормандской четверки" призвали Киев, Луганск и Донецк обеспечить до 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.