Пиво вернется на футбольные стадионы и поможет детскому спорту

В Государственной думе прошли первое чтение поправки, регулирующие продажу пива на футбольных аренах. При этом законопроект обязывает организаторов соревнований направлять доходы от продажи пенного напитка на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Инициаторами нового чтения закона предлагается разрешить розничную продажу пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу, за исключением соревнований детей, юниоров и молодежных команд. Авторами комплекса поправок стали зампредседателя Думы Игорь Лебедев и член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

С одной стороны, "идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России Чемпионата мира по футболу", — об этом говорится в пояснительной записке к документу. Но авторы законопроекта подчеркивают, что "он содержит существенные ограничительные условия для реализации и употребления пива и пивных напитков на футбольных матчах".