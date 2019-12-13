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13 декабря 201914:06

Железнодорожное движение по Крымскому мосту может открыть президент

Global Look Press

Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, движение поездов по мосту откроется 23 декабря. Первым по мосту проедет поезд Санкт-Петербург – Севастополь. На следующий день отправится первый поезд из Москвы в Симферополь.

Оператором перевозок является компания "Гранд Сервис Экспресс". Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. На прошлой неделе в Сети появились снимки, как по мосту едут пробные двухэтажные составы.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года. В церемонии открытия принимал участия президент Путин.

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