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13 декабря 201913:51

Кубок мира. Российские конькобежцы выиграли командный спринт

EPA

Мужская сборная России завоевала золотые медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано. Российские конькобежцы первенствовали в командном спринте. Вторыми стали представители Японии. Тройку лучших замкнула команда Канады.

Россияне, за которых выступили Артем Арефьев, Павел Кулжинков, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, финишировали с лучшим результатом дня – 1 минута 20,139 секунды.

Ранее на турнире женская сборная России в составе Ангелины Голиковой, Дарьи Качановой и Ольги Фаткулиной взяла серебро в командном спринте.

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