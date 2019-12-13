Кубок мира. Российские конькобежцы выиграли командный спринт

Мужская сборная России завоевала золотые медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано. Российские конькобежцы первенствовали в командном спринте. Вторыми стали представители Японии. Тройку лучших замкнула команда Канады.

Россияне, за которых выступили Артем Арефьев, Павел Кулжинков, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, финишировали с лучшим результатом дня – 1 минута 20,139 секунды.

Ранее на турнире женская сборная России в составе Ангелины Голиковой, Дарьи Качановой и Ольги Фаткулиной взяла серебро в командном спринте.