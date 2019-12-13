На горящем складе в Москве обрушилась стена

Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве достигла семи тысяч квадратных метров и продолжает увеличиваться. Об этом сообщили в главном управлении МЧС столицы.

По информации ТАСС, на складе обрушилась стена. Площадь обрушения кровли составила 300 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 220 человек и порядка 70 единиц техники, в том числе вертолеты.

"Угроза дальнейших обрушений сохраняется", — сообщил агентству источник в экстренных службах.

В МЧС отметили, что тушение пожара осложняют высокая температура, а также взрывы емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями.

Сообщается, что на месте происшествия пострадал один пожарный: это произошло в результате взрыва газового баллона.

Со склада эвакуированы около 40 человек, сообщил на своей странице в Facebook глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев.

Возгорание произошло утром 13 декабря по адресу Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Там располагается склад с тканями, общая площадь здания составляет 30 тысяч квадратных метров.