Площадь пожара на складе в Чертанове достигла 7 тысяч квадратных метров

Пожар на складе в Чертанове продолжает полыхать. ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС Москвы, сообщает о том, что его площадь составила уже более 7 тысяч квадратных метров.

По неофициальным оценкам, площадь пожара превысила 10 тысяч квадратных метров — горит весь складской комплекс, часть кровли здания обрушена, и ее разрушение продолжается.

В ликвидации огня участвуют более 220 человек и 70 единиц техники. К настоящему времени известно об одном пострадавшем — сотруднике МЧС. Во время обрушения кровли мужчина повредил ногу и был госпитализирован с переломом голени.