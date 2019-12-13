Для Москвы срубили 90-летнюю ель, ее украсят в стиле народных промыслов

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель страны.

Всего на право стать главной елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев, но выбрали в итоге 90-летнюю елку, которая росла в Можайском городском округе. Ее высота 27 метров, диаметр ствола 70 сантиметров.

Уже в воскресенье, 15 декабря, елку привезут в Москву. Она будет стоять на Соборной площади в Кремле. Украсят дерево матрешками, шариками и лампочками в стиле народных промыслов, сообщает ТАСС. Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря.