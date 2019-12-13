Биатлонистка Миронова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Австрии

В австрийском Хохфильцине завершилась женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Третье время показала россиянка Светлана Миронова, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 21 минуту 44,8 секунды. Таким образом, впервые в нынешнем сезоне место на пьедестале заняла представительница России.

Победу в гонке одержала итальянка Доротея Вирер (21 минута 26,5 секунды). Следом за ней расположилась Ингрид Ландмарк Тандреволд, уступившая лидеру 5,9 секунды.

Еще одна россиянка Кристина Резцова попала в топ-20, заняв 19-е место.