В Москве задержаны игиловцы, планировавшие диверсии и теракты

ФСБ России сообщило о задержании в Москве пятерых членов международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Они подозреваются в намерении совершить диверсионно-террористические акты.

Операция по задержанию была проведена совместно с МВД России по Москве. Среди террористов два российских гражданина, а также три уроженца стран Центральной Азии, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

В настоящее время следственным подразделением территориального органа возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обыска у террористов были изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров международной террористической организации. Также в результате проведенных следственных действий был обнаружен принадлежащий задержанным схрон (тайное укрытие, убежище). Из него изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство.