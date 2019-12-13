Лукашенко: российских спортсменов гнобят порой ни за что

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал российских спортсменов, которые подвергаются санкциям, несмотря на отсутствие у них проблем с допингом. Также он отметил, что политика и коммерция негативно влияют на развитие спорта.

"Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены. Советских (спортсменов) было сложно. Советский Союз – это все-таки мощная система, противостоять могла", – цитирует Лукашенко "Интерфакс".

Кроме того, белорусский политик негативно отозвался о появлении на Олимпиаде новых видов спорта. "Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает. Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое", – отметил Лукашенко.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства лишил статуса соответствия РУСАДА и отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах на четыре года.