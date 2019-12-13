"Синий зуб" меняет судьбу: что будет с долгостроем на юго-западе столицы?

Сносить нельзя достраивать: от того, где будет поставлена запятая в этой фразе, зависит судьба одного из самых известных недостроев столицы. Высотное здание на проспекте Вернадского, которое в народе называют "Синим зубом", наконец обрело хозяина. Теперь специалисты оценивают прочность конструкций, которым почти 30 лет.

"Синий зуб", как после запущенного кариеса — весь в дырах. Знаменитая высотка на "Юго-Западной" превратилась в скелет из бетона и стали.

- На здание на пробу установили панели, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть.

Вырывать больной зуб, возможно, не потребуется: заброшенный небоскреб, наконец, дождался хозяев. Территорию вокруг огородили, завезли технику, демонтировали облицовку, внутренние перегородки и инженерные системы. Сейчас специалисты исследуют несущие конструкции.

"По результатам обследования уже будет принято решение: будет достраиваться это здание на основе того проекта, который был в 1989 году, или оно будет снесено полностью", — говорит Александр Михайловский.

- На ваш взгляд, что целесообразнее?

- Мне было бы интереснее, чтобы был осуществлен тот проект. Здание находится среди типовых панельных домов спального района и, конечно, оно очень выделялось.

Здание начали возводить в начале 90-х. Архитектор Яков Белопольский позаимствовал идею в Болонье. В Москву приехали лучшие итальянские специалисты. Но работы быстро свернули из-за коррупционного скандала.

По первоначальному проекту здание площадью сто тысяч квадратных метров задумывалось как учебно-деловой центр при Российской Академии народного хозяйства. Затем здесь планировали открыть крупный бизнес-центр с отелем. Но ни один из этих проектов так и не был реализован. Здание постепенно разрушалось и сейчас находится в плачевном состоянии.

Закончить проект дважды пытались российские подрядчики, но оба столкнулись с финансовыми проблемами. И тогда РАНХиГС выставила здание на торги, которые выиграла компания "Монолитное строительное управление-1". Она и займется реконструкцией. Вложить собирается 10 миллиардов. Но и этого может не хватить.

"Многие считают, что металлические конструкции изношены. Бетон эрозировался. Возможно даже обрушение конструкции или неумеренное увеличение бюджета", — говорит доцент Российского государственного гуманитарного университета Кирилл Алексеев.

- Так все-таки, разбирать или нет?

- Я бы разобрал! Проще сделать новое, чем продолжать обслуживать вот это старое.

Что собирается делать подрядчик — сносить или все-таки восстанавливать — пока не известно. По условиям торгов, реконструкция должна завершиться к 2022 году.