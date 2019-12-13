Волгоградский "Ротор" возглавит экс-наставник киевского "Динамо"

Александр Хацкевич станет новым главным тренером волгоградского "Ротора", который лидирует в чемпионате Футбольной национальной лиги. Как уже сообщали Вести.Ru, несколько дней назад команду оставил бывший наставник Игорь Менщиков.

Последним местом работы Хацкевича было киевское "Динамо", откуда тренер с белорусским паспортом ушел в августе нынешнего года, напоминает Metaratings.Ru. Специалист согласовал соглашение с волгоградским клубом, которое рассчитано до лета 2021 года.