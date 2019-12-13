Минтруд анонсировал дополнительные меры по поддержке рождаемости

Комментируя данные Росстата об увеличении смертности, глава Минтруда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что естественная убыль населения в текущем году прогнозировалась заранее. По его словам, правительством подготовлен пакет мер, чтобы повлиять на демографическую динамику, передает "Интерфакс".

Топилин пояснил, что это связано со снижением количества женщин детородного возраста. "Это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится", — сказал министр.

Он подчеркнул, что нужно наращивать меры по поддержке рождаемости и материального положения семей, параллельно ведя работу по снижению смертности в РФ.

"Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. То, о чем я все время говорю: нужно стимулирование рождаемости, поддержка семьи, учитывая такую ситуацию серьезную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", — сказал Топилин.

Министр напомнил, что с 1 января 2020 года увеличивается срок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка до трехлетнего возраста (в настоящее время выплата действует до полутора лет). Также с нового года расширится круг получателей данной выплаты за счет повышения нижней планки среднедушевого дохода до двух прожиточных минимумов.

При этом с 1 января расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей.

Кроме того, с 2020 года увеличивается стоимость родового сертификата на 1 тысячу рублей. Эту сумму направят на оплату оказания психологической поддержки женщинам, что, по мнению министра, будет способствовать снижению абортов.

Как сообщалось ранее, за январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тысяч человек — что стало рекордом за последнее десятилетие.