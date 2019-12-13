Пожар на Варшавском шоссе: есть угроза обрушения горящего здания

Сильный пожар на юге Москвы: на Варшавском шоссе горит складское строение, площадь огня достигла семи тысяч квадратных метров. Сообщалось о частичном обрушении кровли и пострадавшем.

Над складом — огромный столб черного дыма, огонь продолжает распространяться. Площадь пожара составляет уже семь тысяч квадратных метров. Произошло несколько обрушений кровли.

Также очевидцы сообщают о серии хлопков. Вероятно, на складе сдетонировали газовые баллоны. Во время взрыва пострадал один пожарный.

На месте работают несколько десятков пожарных расчетов, два вертолета тушат возгорание с воздуха. Причину возгорания установят позднее следователи. Сейчас самое главное — не дать огню распространиться и перекинуться на другие здания.

К месту ЧП выдвинулся пожарный поезд. Есть угроза обрушения. Сейчас все сотрудники МЧС отошли на безопасное расстояние, огонь тушат вертолетами. На место пожара прибыл первый замглавы МЧС Илья Денисов.