Лукашенко объяснил, почему не будет учить английский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не будет учить английский язык, так как у него "голова забита, уже не влезет туда ничего". При этом он считает, что незнание иностранного языка – это очень большой недостаток, особенно в современное время.

Также на встрече со студентами-медиками он рассказал, что уже забыл, как играть на баяне: "Попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл". При этом его младший сын Николай играет на пианино.

Как сообщает РИА Новости, Лукашенко заявил, что обеспокоен вопросами охраны окружающей среды, и его главное кредо — чистота природы. А самое большое достоинство Белоруссии, по его мнению, — то, что "она красивая, синеоокая" и чистая, чем восхищаются все иностранцы.

Лукашенко сказал, что 20 декабря встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Затем возможно пройдут нескольких раундов переговоров по "больным вопросам" в экономике.

В начале декабря в Сочи прошли переговоры премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. Обсуждался вопрос о цене российского газа для Белоруссии на 2020 год, а также компенсации за нефтяной налоговый маневр.