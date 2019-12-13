Новая особо охраняемая природная территория создана в Анапе, сообщает ГТРК "Кубань". Решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев. Им уже подписано соответствующее постановление.

Вновь созданная охранная зона регионального значения получит название "Анапское взморье". Как стало известно, эксперты проводили на территории муниципалитета экологическую экспертизу с 2017 года. После комплексного обследования было решено создать природный комплекс, чтобы сохранить уникальную природу прибрежной зоны Черного моря. В заповедную территорию войдет участок общей площадью почти 370 га: от Анапы до Сукко — поселка, расположенного в 12 км от курорта.

Как напоминают специалисты, на охраняемой природной территории вводятся особые правила, в том числе здесь запретят вырубку леса и капитальное строительство. Сейчас в Краснодарском крае — 355 природоохранных зон. До 2026 году по поручению губернатора их количество должно увеличиться до сорока. К ним относится уже существующая "Ясенская коса", уточнили в администрации края.