Ковитиди и Поклонская дали советы Климкину

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди призвала бывшего министра иностранных дел МИД Украины Павла Климкина не спекулировать на теме урегулирования конфликта в Донбассе и предложила вместо озвученных им трех вариантов добиваться достижения гражданского примирения внутри страны.

Как передает РИА Новости, Ковитиди удивляет политический непрофессионализм экс-главы МИД Украины. Сенатор отметила, что Киеву нужно достигать компромисс не с Россией, а с различными территориями внутри страны, в частности, ДНР и ЛНР, без чего нельзя прекратить войну на Донбассе и выполнить Минские соглашения.

Сенатор указала, что на то, что помочь Украине в борьбе с бациллой анархизма и беззакония, занесенной из-за океана, может только гражданское примирение.

В свою очередь заместитель главы думского комитета по международным делам Наталья Поклонская посоветовала Климкину всерьез задуматься о своем психологическом состоянии, в плане снятия различного рода фобий, в том числе русофобии, подчеркнув, что Украина является суверенным государством и все должны быть заинтересованы в развитии и укреплении дружественных российско-украинских отношений.

Ранее сообщалось о том, что своей статье для "Европейской правды" Климкин представил три варианта дальнейших событий в Донбассе. Первый – компромисс с Россией, который по мнению бывшего министра иностранных дел окончится распадом Украины и переходом восточных земель под контроль Москвы. Второй – замораживание конфликта и прекращение боевых действий, что якобы закрывает для Украины путь в НАТО и Евросоюз. Третий – воевать до победы, но маловероятно, что общество, уставшее от войны, его одобрит.