У могилы Пушкина незаконно вырубили деревья

В поселке Пушкинские Горы (Псковская область), на холме, где расположены Успенский собор и могила русского поэта Александра Пушкина, произведена незаконная вырубка деревьев. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в пятницу, 13 декабря.

По словам священнослужителя, два года назад региональный комитет по охране объектов культурного значения предписал руководству Святогорского монастыря Великолукской епархии спилить несколько деревьев, состояние которых считается аварийным. Тогда никаких действий предпринято не было, потому во время урагана в октябре эти деревья рухнули, сообщает "Интерфакс".

Митрополит Псковский и Порховский отметил, что остальные деревья были крепкими, они укрепляли склон, на котором возведен храм, а также расположена могила Александра Пушкина. Именно потому, отмечает священнослужитель, решение руководства монастыря вопреки предписанию комитета спилить без всякого согласования множество здоровых, мощных деревьев, является неожиданным. В результате таких действий склон оголился, обезобразился, а также возникла опасность оползней.

Игумен монастыря архимандрит Макарий был освобожден от занимаемой должности 7 декабря. Новому руководству придется экстренно решать возникшие проблемы с холмом, а также в кратчайшие сроки погасить все накопившиеся штрафы. Кроме того, ему предстоит приступить к разработке комплексного плана реставрации и реконструкции Святогорского монастыря.