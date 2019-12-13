Наставник российского баскетбольного клуба задержан с наркотиками

Главный тренер баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуард Сандлер был задержан сотрудниками ГИБДД утром 13 декабря. В его машине работники правоохранительных органов обнаружили наркотики.

Как сообщает Sakhalin Info, 38-летний российский специалист позже сдал анализы в наркологическом диспансере. Следов наркотических веществ в его организме не найдено.

Сандлер заявил, что ему подбросили бутылку с подозрительным содержимым в машину. "Мне бояться нечего, не употребляю, не курю. Типично кановские бандитские методы пошли в ход. Будем разбираться", – добавил тренер.

"Восток-65" из Южно-Сахалинска выступает в российской баскетбольной Суперлиге.