История с журналистом и курицей: главврач считает претензии необоснованными

Врачи скорой помощи и хирурги сделали все возможное для скончавшегося от кровотечения журналиста Михаила Виноградова, считает главный врач ГБУЗ "ГКБ 51 ДЗМ" Виктория Бражник.

История получила широкий общественный резонанс из-за поста, который Виноградов опубликовал на своей странице в Facebook за два дня до смерти. В соцсети заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты "Вечерняя Москва" рассказал, что вечером 9 декабря у него случилось сильное кровотечение в паху. Прибывшие же по вызову врачи скорой помощи, по его словам, наложили повязку и посоветовали приложить что-то холодное — например, замороженную курицу из холодильника. 12 декабря стало известно, что мужчина скончался.

Позднее СМИ выяснили, что за несколько дней до истории со скорой помощью Виноградов был прооперирован из-за воспаления мягких тканей на месте множественных инъекций, которые выполнял себе сам. Из больницы он поспешил выписаться.

В Департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что 10 декабря (уже после первичного вызова скорой помощи) журналист приходил к хирургу, и ему было рекомендовано лечь в больницу, однако он этого не сделал. Днем 11 декабря в службу скорой помощи поступил повторный вызов от Виноградова. Его срочно госпитализировали из-за нагноения в области послеоперационной раны. Уже в больнице состояние мужчины резко ухудшилось, произошел разрыв крупного сосуда, и мужчина скончался, несмотря на реанимационные мероприятия.

"Претензии к скорой помощи считаю необоснованными, так как пациент госпитализирован в больницу в стабильном состоянии средней степени тяжести и без признаков продолжающегося кровотечения. Ни анализы, ни показатели артериального давления не свидетельствовали о каком-то значимом перенесенном накануне кровотечении", — сообщила главврач ГКБ №51 Виктория Бражник на официальной странице больницы в Facebook.

Она подтвердила, что кровотечение произошло во время проведения лечебных мероприятий по подготовке к операции. Врачи выполнили экстренную операцию, чтобы остановить его, но спасти жизнь мужчине не удалось.

По ее словам, проведенное вскрытие подтвердило, что у скончавшегося было хроническое воспаление в паховой области, развившееся после многократных инъекций в зону крупных кровеносных сосудов и вторичного инфицирования этой области.

"От всего коллектива и от себя лично приношу соболезнования родным и близким", — сказала Виктория Бражник, подчеркнув, что врачи сделали все возможное в этой ситуации.