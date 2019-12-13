Сын переоделся в свою 60-летнюю мать, чтобы помочь ей сдать на права

Мать 43-летнего механика Эйтора Марсио Шиаве из Бразилии трижды завалила экзамены на получение водительского удостоверения, и тогда любящий сын решил ей помочь.

Он облачился длинную юбку и цветастую блузку, добавил женских аксессуаров, надел парик, сделал маникюр и макияж и отправился на экзамен вместо своей 60-летней матери.

Porto Velho, Brezilya'da yaşayan Heitor Schiave, bir türlü direksiyon sınavını veremeyen 60 yaşındaki annesinin yerine sınava girmeye çalışmış. Annesinin kıyafetlerini giymiş olsa da yakalanmış kendisi. pic.twitter.com/eJxLUEDcSf — biacaip (@biacaipcom) 13 декабря 2019 г.

Правда, как рассказала местной прессе инструктор-экзаменатор, неладное она заметила сразу и вызвала полицию, пишет News.ru.

Правоохранителей мужчина заверил, что его мать ничего не знала о намерении сдать за нее права. Удастся ли ей лично еще раз попытаться пересдать экзамен уже самостоятельно, не сообщается.