На "Адмирале Кузнецове" нашли тело второго погибшего моряка

Поисковая группа нашла тело офицера службы живучести, который погиб при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Сообщается, что военнослужащий в первые минуты отреагировал на возгорание: спустился в аварийный отсек и начал организовывать эвакуацию, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, огонь на корабле вспыхнул 12 декабря. Предположительно, причиной возгорания стали сварочные работы: горячая окалина упала в трюм и подожгла там остатки дизельного топлива. Огонь охватил 500 квадратных метров. Пострадали 12 военнослужащих, 2 человека погибли.



Пожар был полностью ликвидирован 13 декабря в 08:00 по московскому времени. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности. "Объединенная судостроительная корпорация" также проведет внутреннее расследование инцидента.

Впрочем, как заявил глава ОСК Алексей Рахманов, на сроках передачи корабля флоту пожар не скажется.