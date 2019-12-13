Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о новом соглашении с клубом. Оно будет действовать до лета 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт мерсисайдцев.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В прошлом сезоне под руководством немецкого специалиста английский клуб выиграл Лигу чемпионов, а в чемпионате АПЛ занял второе место.

Ранее Английская премьер-лига признала Клоппа лучшим тренером чемпионата в ноябре.