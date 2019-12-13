Женщина-водитель отправила в больницу калининградскую школьницу. Видео

Камера наблюдения запечатлела наезд на школьницу, произошедший утром в пятницу, 13 декабря, на Советском проспекте в Калининграде.

На записи видно, как ребенок попытался перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако был сбил легковым автомобилем Hyundai, под управлением 22-летней женщины. Судя по кадрам, машина двигалась на красный свет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, 12-летняя пострадавшая была госпитализирована в Детскую областную больницу.

По факту инцидента проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.